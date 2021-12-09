ریاضة

لأول مرة منذ 17 عاما.. برشلونة يفشل في التأهل للمراحل الإقصائية بدوري ابطال أوروبا

author_image سوار أحمد
العالم برشلونة بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا

أربيل (كوردستان 24)- فشل فريق برشلونة، في التأهل إلى المراحل الإقصائية من البطولة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وذلك بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ 0-3.

ولم يغب الفريق الإسباني الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، عن المراحل الإقصائية من دوري الأبطال منذ موسم 2003-2004، حين لم يتأهل إلى البطولة من الأساس.

ويعد خروج برشلونة من البطولة بمثابة الحلقة الأحدث في موسم تعيس للنادي، وذلك بعد أن أجبرته الظروف المالية على التخلي عن أسطورته ليونيل ميسي، في صفقة انتقال مجانية إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان برشلونة بحاجة إلى تحقيق نتيجة مماثلة لفريق بنفيكا البرتغالي ليضمن التأهل، لكن الأخير فاز على أرضه ضد دينامو كييف 2-0، تاركاً فريق المدرب تشافي هيرنانديز في المركز الثالث بالمجموعة، ليخوض مباراة فاصلة للتأهل إلى المراحل الإقصائية من بطولة الدوري الأوروبي، وفق ما افاد "بي بي سي".

وأقيمت مباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ، على أرض الأخير، بغياب الجمهور بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

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