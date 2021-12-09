مجلس الأمن الدولي يدين هجمات داعش في البصرة ومخمور

أربيل (كوردستان 24)- أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي شنها تنظيم داعش على مخمور والبصرة، والتي اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا من المدنيين وقوات البيشمركة.

وشن داعش هجوما على قرية تابعة لقضاء مخمور يوم 3 كانون الأول الجاري، أسفر عن مقتل 13 شخصا، فيما أودى الانفجار الذي وقع في البصرة يوم الثلاثاء بحياة اربعة اشخاص واصابة 20 آخرين.

وقال مجلس الامن الدولي يوم الأربعاء ان "اعضاء مجلس الامن اعربوا عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لاسر الضحايا ولحكومة العراق، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين".

وشدد المجلس على ضرورة تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات الإرهابية وحث جميع الدول على "التعاون مع الحكومة العراقية وكافة السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الشأن".

واكد اعضاء مجلس الامن مجددا على ضرورة ان تكافح جميع الدول بكافة السبل ووفقا للقانون الدولي " التهديدات التى يتعرض لها السلام والامن الدوليين بسبب الاعمال الارهابية " .

كما أكد المجلس مجددا دعمه لأمن العراق ومواصلة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضد داعش.