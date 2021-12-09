سیاسة

حكومة كوردستان توفر 5 آلاف فرصة عمل لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني ان حكومة الاقليم ستؤمن 5 آلاف فرصة عمل لخريجي الجامعات والمعاهد الزراعية.

وقالت طالباني في بيان انه "من خلال مشروع قانون المشرفين غلى المشاريع الزراعية، يمكن للحكومة توفير 5 آلاف فرصة عمل للكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية في اقليم كوردستان".

ووفقا لما ذكر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس انه تحت اشراف وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني، بحضور رئاسة البرلمان، ووزير الشؤون البرلمانية واللجنة القانونية والزراعية في برلمان كوردستان، تم إجراء مناقشة مكثفة وقراءة لمشروع قانون المشرفين على المشاريع الزراعية في الإقليم كردستان وتم التوصل الى نتيجة انه يمكن توفير 5 آلاف فرصة عمل بتنفيذ هذا المشروع.

واشارت وزيرة الزراعة الى ان هذه الخطوة ستشكل عاملا قويا لدفع وتطوير المشاريع الزراعية وخلق آلاف فرص العمل للخريجين وضمان تامين الرواتب التقاعدية.

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