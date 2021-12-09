الأعرجي يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي القتالية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات للتحالف الدولي في العراق بشكل رسمي، والتي كانت قد بدأت قبل سبع سنوات.

ونشر الأعرجي في موقع تويتر "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي".

وأضاف "نعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق"، مضيفا ان العلاقة "ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

عُقد اليوم الخميس اجتماع في بغداد بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن، عبد الأمير الشمري، ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الجنرال الأميركي، جون برينان.

وبحسب ما افاد بيان قيادة العمليات المشتركة، أنه في ضوء عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخرا إلى خارج العراق، فإن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن "التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما تم الاتفاق عليه".