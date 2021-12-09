سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الداخلية البريطانية

عبّر رئيس الحكومة عن قلقه إزاء الوضع العصيب الذي يمر به المهاجرون الكورد على الحدود البيلاروسية - البولندية والقناة الإنكليزية
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مسرور بارزاني وبريتي باتيل
مسرور بارزاني وبريتي باتيل
کوردستان إقليم كوردستان بريطانيا مسرور بارزاني بريتي باتيل

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس 9 كانون الأول (ديسمبر) 2021، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.

وخلال الاتصال الهاتفي، جرى بحث أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، بالإضافة إلى القناة الإنكليزية (بحر المانش).

وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن تضامنها مع رئيس الحكومة في استشهاد عدد من منتسبي البيشمركة والمواطنين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش.

وعبّر رئيس الحكومة عن قلقه إزاء الوضع العصيب الذي يمر به المهاجرون الكورد على الحدود البيلاروسية - البولندية والقناة الإنكليزية، مؤكداً على ضرورة التعامل معهم وفقاً للقانون الدولي وتزويدهم بالمساعدات والإغاثات الإنسانية، وأشار إلى أن تهديدات الإرهاب ومخاطره وعدم استقرار الوضع الأمني أحد أسباب ازدياد الهجرة.

كذلك شدد رئيس الحكومة على أهمية التنسيق بين بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل لمشكلة المهاجرين، وأعلن استعداد حكومة إقليم كوردستان للتنسيق مع الحكومة الاتحادية والدول الأوروبية بهذا الشأن، ولا سيما تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى إقليم كوردستان.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العصابات والمهربين الذين يخدعون ويضللون المهاجرين.

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