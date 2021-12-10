اقتصاد

العملة التركية تقترب من أدنى مستوياتها أمام الدولار

الليرة التركية فقدت 46 بالمئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا تركيا الليرة التركية

أربيل (كوردستان 24)- سجلت الليرة التركية اليوم الجمعة تراجعاً بنحو 0.8 بالمئة أمام الدولار لتتجه بذلك إلى انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

واستقرت العملة التركية عند 13.8750 بعد أن هوت إلى 13.9095 مقابل الدولار مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم.

وبهذا تكون الليرة التركية قد فقدت 46 بالمئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي قوله إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

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