صحة وبیئة

كورونا يتخطى عتبة عالمية جديدة.. والعراق يتصدر عربياً

تم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الوباء
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم كورونا العراق العالم

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت الإحصاءات العالمية أن نحو 267.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و582824 وفاة.

وبحسب الإحصاءات التي تعتمد على أرقام رسمية، فقد تم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الوباء في أواخر عام 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 الدول والمناطق إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 795829               49611598
الهند               474111               34666241
البرازيل            616251               22167781
 المملكة المتحدة  146135               10660981
روسيا               584173               9925806
تركيا               78567                8981145
فرنسا               120168               8105785
ألمانيا             104652               6384571
إيران               130524               6147872
الأرجنتين           116708               5348123

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها    عدد الوفيات  عدد الإصابات
العراق                 23943                   2086702
الأردن             11850                    993339
المغرب                 14794                   951092
الإمارات               2149                    742567
تونس                  25416                   719006

 

موضوعات ذات صلة
العراق

"مؤشرات مرتفعة".. التلوث يخيم على السماء والأرض والهواء في العراق
  9 دقائق
العراق

إصابة مهندسين كهربائيين بإطلاق نار خلال إزالة "التجاوزات" في كربلاء
  17 دقائق
الشرق الاوسط

"أوميكرون" يحاصر العراق بعد وصوله لثلاث بلدان مجاورة
  25 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف