كورونا يتخطى عتبة عالمية جديدة.. والعراق يتصدر عربياً

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت الإحصاءات العالمية أن نحو 267.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و582824 وفاة.

وبحسب الإحصاءات التي تعتمد على أرقام رسمية، فقد تم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الوباء في أواخر عام 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 795829 49611598 الهند 474111 34666241 البرازيل 616251 22167781 المملكة المتحدة 146135 10660981 روسيا 584173 9925806 تركيا 78567 8981145 فرنسا 120168 8105785 ألمانيا 104652 6384571 إيران 130524 6147872 الأرجنتين 116708 5348123

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: