كورونا يتخطى عتبة عالمية جديدة.. والعراق يتصدر عربياً
أربيل (كوردستان 24)- أظهرت الإحصاءات العالمية أن نحو 267.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و582824 وفاة.
وبحسب الإحصاءات التي تعتمد على أرقام رسمية، فقد تم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الوباء في أواخر عام 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
|الدول والمناطق
|إجمالي الوفيات
|عدد الإصابات المؤكدة
|الولايات المتحدة
|795829
|49611598
|الهند
|474111
|34666241
|البرازيل
|616251
|22167781
|المملكة المتحدة
|146135
|10660981
|روسيا
|584173
|9925806
|تركيا
|78567
|8981145
|فرنسا
|120168
|8105785
|ألمانيا
|104652
|6384571
|إيران
|130524
|6147872
|الأرجنتين
|116708
|5348123
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
|الدول وترتيبها
|عدد الوفيات
|عدد الإصابات
|العراق
|23943
|2086702
|الأردن
|11850
|993339
|المغرب
|14794
|951092
|الإمارات
|2149
|742567
|تونس
|25416
|719006