مجتمع

إصابة مهندسين كهربائيين بإطلاق نار خلال إزالة "التجاوزات" في كربلاء

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق كربلاء كهرباء

أربيل (كوردستان 24)- أصيب مهندسان يعملان في دائرة الكهرباء بجروح بعد أن تعرضا إلى إطلاق نار بينما كان يؤديان واجبهما في إزالة التجاوزات على المنظومة الوطنية في كربلاء.

وقالت دائرة توزيع كهرباء كربلاء في بيان إن فريق عملها "تعرض الى إطلاقات نارية أثناء تأدية الواجب ضمن حملة إزالة التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في حي الغدير".

وأضافت أن الحادث أدّى إلى إصابة "المهندس حسين خضير مسؤول القطاع، وم.ر حرفيين علي جبار بجروح، وقد نقلا على إثرها للمستشفى".

وأشار الدائرة إلى أن الجهات الأمنية "تمكنت من إلقاء القبض على الجاني".

 

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