"مؤشرات مرتفعة".. التلوث يخيم على هواء العراق وأرضه وسمائه

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيئة اليوم الجمعة عن ارتفاع مؤشرات التلوث في العراق ولا سيما في الهواء والمياه والتربة.

ونقلت وكالة الأنباء عن الرسمية عن الوكيل الفني في الوزارة جاسم الفلاحي قوله إن "مؤشرات التلوث عالية ونحن لدينا منظومة إنذار ورصد، وقسم كبير منها يعمل عن بعد ويعطي مؤشرات يومية عن واقع التغيرات التي تحصل في نوعية الهواء ونوعية المياه والتلوث في التربة".

وأرجع المسؤول العراقي سبب ذلك إلى "الالتزام الضعيف من قبل القطاعات والوزارات باعتبارها المسببة الأكثر للتلوث إضافة الى مساهمة القطاع الخاص".

وتابع "نحن بحاجة الى جهود أكبر لمواجهة التلوث وهذا يتطلب من الجهات الملوثة أن تبذل جهوداً جدية من أجل مواجهته وخصوصاً ثلوث المصادر المائية".