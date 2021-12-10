كوردستان24 تنشر نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنها تستعد إلى إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2022-2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة يوم الخميس، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقال كاظم، بحسب البيان، إن "ملف القبول المركزي يمثل مفصلاً سنوياً مهماً يتطلع إليه الطلبة وعوائلهم الكريمة"، وشدد على "إكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج القبول وسرعة إنجازها ودقة البيانات في المنظومة الإلكترونية".

وقال ممثلو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إن "العمل جار ومستمر من أجل إكمال نتائج القبول المركزي وإعلانها في الأيام القليلة المقبلة".

ولم تذكر الوزارة موعداً محدداً لإعلان النتائج. هذا وستنشر كوردستان24 على موقعها الإلكتروني نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية حال ورودها.