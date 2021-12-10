أمن

تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها و6 من حزب العمال في عملية "عابرة للحدود"

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا تركيا إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم شنه حزب العمال الكوردستاني خلال عمليات نفذت الخميس عند حدود إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "الأهداف التي تم تحديدها في المنطقة قُصفت في عملية جوية وتم تحييد ستة إرهابيين وفقاً لمعلومات أولية".

وأضافت أن "العمليات في المنطقة مستمرة".

وتستخدم تركيا مفردة "تحييد" للإشارة إلى القتل.

وتنفذ تركيا منذ سنوات عمليات مسلحة داخل الأراضي العراقية في إقليم كوردستان لاستهداف حزب العمال الكوردستاني الذي يحمل السلاح ضد أنقرة منذ عام 1984.

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