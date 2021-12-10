أمن

الكاظمي: سنواصل "زخم الانتصار" على داعش لحين اقتلاع جذوره

"لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم"
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
العراق الكاظمي داعش العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إن "زخم الانتصار" على تنظيم داعش سيتواصل لحين اقتلاعه من جذوره.

وجاء ذلك بينما يحتفل العراق بالذكرى الرابعة لإعلان "النصر" على تنظيم داعش بعد حرب مدمرة استمرت لنحو ثلاث سنوات.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية".

وتابع "لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم وسنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع جذوره".

وأعلن العراق في 10 كانون الأول ديسمبر 2017 النصر على تنظيم داعش بعد حرب طاحنة خاضتها مختلف صنوف القوات العراقية والبيشمركة.

وشارك التحالف الدولي بشكل محوري في دعم القوات العراقية والكوردية في الحرب ضد داعش.

وسبق أن قررت الحكومة العراقية اعتبار هذا اليوم من كل عام عطلة رسمية للاحتفاء بذكرى هزيمة داعش.

واستولى داعش على ثلثي مساحة العراق في عام 2014 قبل أن يُمنى بهزائم متتالية في معارك أشعلت البيشمركة شرارتها الأولى وتبعتها بعد ذلك القوات العراقية.

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