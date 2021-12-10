كوردستان تعيد دفعة جديدة من مهاجريها العالقين عند حدود بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يصل نحو 400 مهاجر إلى ديارهم في إقليم كوردستان بعدما كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وهذه أحدث دفعة من المهاجرين ستصل إقليم كوردستان في عملية تنسق فيها أربيل مع الحكومة الاتحادية، وقد بدأت منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

وعلمت كوردستان24، بأن نحو 420 مهاجراً سيعودون إلى ديارهم في وقت لاحق من اليوم. وستكون هذه تاسع رحلة يعود فيها المهاجرون طواعية إلى الإقليم.

وسبق أن قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لكوردستان 24، إن المهاجرين وقعوا ضحية شبكات التهريب والخداع.