سیاسة

البيشمركة والجيش العراقي يجتمعان في مخمور لبحث العمليات المشتركة

author_image سوار أحمد
قوات البيشمركة
قوات البيشمركة
کوردستان البيشمركة الجيش العراقي مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان من المقرر أن يجتمع اليوم الأحد، وفد من وزارة البيشمركة مع الجيش العراقي في قضاء مخمور، لبحث الاستعدادات للعمليات المشتركة.

واضاف ان الاجتماع سيبحث تنفيذ الاتفاق السابق بين قوات البشمركة والجيش العراقي لمواجهة تنظيم داعش.

كما سيبحث الوفدان تشكيل اللواءين المشتركين بين البشمركة والجيش العراقي، والذين سيتم إنشاؤهما على حدود مخمور، كما سيتم بحث الاستعدادات لعمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها لتدمير معاقل داعش ومقراتها، التي انطلقت منها هجمات على البيشمركة منذ ايام.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف