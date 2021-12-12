البيشمركة والجيش العراقي يجتمعان في مخمور لبحث العمليات المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان من المقرر أن يجتمع اليوم الأحد، وفد من وزارة البيشمركة مع الجيش العراقي في قضاء مخمور، لبحث الاستعدادات للعمليات المشتركة.

واضاف ان الاجتماع سيبحث تنفيذ الاتفاق السابق بين قوات البشمركة والجيش العراقي لمواجهة تنظيم داعش.

كما سيبحث الوفدان تشكيل اللواءين المشتركين بين البشمركة والجيش العراقي، والذين سيتم إنشاؤهما على حدود مخمور، كما سيتم بحث الاستعدادات لعمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها لتدمير معاقل داعش ومقراتها، التي انطلقت منها هجمات على البيشمركة منذ ايام.