الجزائر تقصي جارتها المغرب بركلات الترجيح وتتأهل إلى نصف نهائي كاس العرب

أربيل (كوردستان 24)- فاز فريق الجزائر على المنتخب المغربي بركلات الترجيح، لينتزع "ثعالب الصحراء" يوم السبت، آخر بطاقات الصعود للدور نصف النهائي في كأس العرب لكرة القدم.

وأقصت الجزائر بركلات الترجيح، جارتها المغرب عندما تغلبت عليه 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 السبت في ختام الدور ربع النهائي. وحجزت الجزائر مقعدها في نصف النهائي أمام قطر المضيفة الأربعاء المقبل.

وسجل هدفي الجزائر ياسين إبراهيمي (62 من ركلة جزاء) ويوسف بلايلي (102)، فيما سجّل محمد الناهيري (64) وبدر بانون (111) هدفي المغرب.

وكان المغرب بدأ بقوة في كأس العرب بفوزه برباعيتين نظيفتين على كل من فلسطين والأردن، وتخطى السعودية بهدف نظيف ليتأهل في صدارة مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة.

من جهتها، تأهلت الجزائر ثانية عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (7) وفارق الأهداف (7)، إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-صفر على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.

على إستاد الثمامة أحد الملاعب المونديالية، بدأ المنتخبان المباراة بنزعة فرض السيطرة في وسط الملعب، لكن من دون وصول فعلي إلى المرمى، حتى الدقيقة 12، حينما رفع لاعب الريان القطري إبراهيمي ركلة حرة من منتصف الملعب إلى منطقة الجزاء، حولها القائد قطب دفاع الأهلي المصري بدر بانون بالخطأ في اتجاه المرمى، لكن الحارس أنس الزنيتي سيطر عليها بسهولة.

وشهدت الدقائق التالية خشونة بين المنتخبين في مباراة حماسية أشعلتها هتافات الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة في المدرجات، لكن اللاعبين حرصوا على إظهار الروح الوديّة بالتصافح والعناق بعد كل خطأ.

وكانت أولى الفرص الخطيرة لـ"أسود الأطلس"، عندما ارتقى وليد الكرتي لركنية نفذها عبد الإله الحافيظي وحولها برأسية في اتجاه المرمى، لكن قائد المنتخب الجزائري وحارس مرماه رايس مبولحي كان لها بالمرصاد، وحولها إلى ركنية (27).