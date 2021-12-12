سیاسة

"العمال الكوردستاني" يغلق المؤسسات الحكومية في سنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان سنجار حزب العمال الكوردستاني البلدية الموسسات الحكومية

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول محلي اليوم الأحد، ان حزب العمال الكوردستاني أصدر قرار إغلاق كافة المؤسسات التابعة للحكومة العراقية في قضاء سنجار.

وقال مدير بلدية سنجار جميل صفوك لكوردستان 24 "أرسلت الينا قوات تابعة لحزب العمال الكوردستاني رسالة هذا الصباح، تقول فيها أن علينا إخلاء مبنى البلدية وإغلاق الأبواب".

واشار صفوك الى ان العمال الكوردستاني نشر مقاتلين له على ابواب مبنى البلدية لتنفيذ أمر الإغلاق.

واكد مديري بلدية سنجار أنه تواصل مع النائب الأول لمحافظة نينوى سيروان روجبياني، وأطلعه على مستجدات الأوضاع.

واكد صفوك ان روجبياني وعده باتخاذ الاجراءات المناسبة وإرسال قوة من الأمن الوطني الى منطقة سنجار.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف