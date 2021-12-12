سیاسة

بيدرسون والمقداد يبحثان تطورات اللجنة الدستورية

author_image سوار أحمد
بيدرسون والمقداد - الصورة لرويترز
بيدرسون والمقداد - الصورة لرويترز
سوریا بيدرسون فيصل المقداد اللجنة الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة "الوطن" السورية ان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون سيبحث مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور.

وقالت الصحيفة ان بيدرسون سيبحث اليوم الأحد في دمشق، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور.

وكان من المتوقع ان تُعقد الجولة منتصف هذا الشهر، إلا أن المصادر رجحت أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وربما إلى مطلع شهر شباط المقبل، وفق ما افاد موقع "روسيا اليوم".

ووصل بيدرسون يوم السبت الى دمشق في زيارة تستمر ليوم واحد، سيلتقي خلالها مع الوزير المقداد وكلا من الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية، ألكسندر يفيموف.

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