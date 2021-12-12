سیاسة

البيشمركة والجيش العراقي يبحثان تعزيز التنسيق الامني بين الجانبين

author_image سوار أحمد
کوردستان قوات البيشمركة الجيش العراقي اجتماع مخمور

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد من وزارة البيشمركة مع وفد من الجيش العراقي اليوم الأحد في قضاء مخمور، وذلك لبحث تعزيز التنسيق والاستعدادات للقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان ان الاجتماع انعقد في مبنى الفرقة 14، وذلك بحضور رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق جمال محمد وضباط وقادة رفيعي المستوى، وتراس نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري الوفد العراقي.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع الامنية في المناطق المتنازع عليها، كما تم تناول الاستعدادات والتنسيق للقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد تنظيم داعش.

 

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