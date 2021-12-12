سیاسة

الخارجية العراقية تعلن إجلاء أكثر من 3.5 ألف من مواطنيه من بيلاروس

author_image سوار أحمد
طائرة عراقية - الصورة لرويترز
طائرة عراقية - الصورة لرويترز
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العرقية يوم الأحد، أنها أجلت حتى الآن 3556 مواطنا عراقيا من الحدود البيلاروسية - البولندية، ومنحت 383 جواز سفر لمن فقدوا جوازاتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي، إن "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعا للراغبين من المهاجرين العراقيين".

واشار الصحاف الى ان الجهود التي تبذلها سفارتا العراق في موسكو ووارسو "استثنائية"، مشيرا الى أنه تم تقديم الدعم الانساني للمهاجرين ومنح جوازات السفر.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الى ان العراق تمكن حتى الآن من تنظيم 9 رحلات لإجلاء العراقيين من بيلاروس.

وتنظم وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان رحلات جوية تهبط في الاقليم، قبل التوجه إلى بغداد.

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