سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية

author_image سوار أحمد
الرئيس بارزاني وبطريرك الكلدان الكاثوليك
الرئيس بارزاني وبطريرك الكلدان الكاثوليك
کوردستان الرئيس بارزاني الكاردينال لويس روفائيل ساكو اوضاع العر المسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد، بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال لويس روفائيل ساكو.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الاوضاع السياسية وآخر المستجدات الأخيرة في العراق.

ودعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الرئيس بارزاني إلى القيام بدوره للتقريب بين القوى السياسية العراقية لتحقيق الإستقرار في البلاد.

كما تم تناول أوضاع المسيحيين في العراق واقليم كوردستان، كما تم التاكيد على ترسيخ روح الأخوة والتصالح بين كافة المكونات العراقية.

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