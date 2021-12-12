الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد، بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال لويس روفائيل ساكو.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الاوضاع السياسية وآخر المستجدات الأخيرة في العراق.

ودعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الرئيس بارزاني إلى القيام بدوره للتقريب بين القوى السياسية العراقية لتحقيق الإستقرار في البلاد.

كما تم تناول أوضاع المسيحيين في العراق واقليم كوردستان، كما تم التاكيد على ترسيخ روح الأخوة والتصالح بين كافة المكونات العراقية.