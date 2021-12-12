حزب العمال يهاجم الجيش العراقي ويصيب جندياً في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في سنجار مساء اليوم الأحد باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش العراقي وجماعات تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

واندلعت الاشتباكات تحديداً عند مفرق بلدة سنوني، فيما أظهرت تسجيلات مصورة اندلاع النيران في مركبة همر تابعة للجيش العراقي.

وزاد توتر الوضع في سنجار، المتأزم أصلاً، بعدما أجبرت سلطات حزب العمال التي تبسط سيطرتها على المنطقة السكان على إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية. ومنعت السلطات المتنفذة الموظفين من مزاولة أعمالهم إلى إشعار آخر.

وقال الجيش العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن أحد الجنود أصيب في "حادث إطلاق نار وقناني المولوتوف على عجلة نوع همر".

وأضاف الجيش أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث الذي وقع "خلال تأمين الحماية لمتظاهرين ينددون بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من "تفريق التظاهرة بصورة سلمية وشرعت بجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب بحادث إطلاق النار".

ووردت أنباء عن إصابة فتاة أيضاً في أحداث العنف.