"البيت الإيزيدي" يرفض قراراً لحزب العمال بإغلاق الدوائر الحكومية في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أصدر البيت الأيزيدي اليوم الأحد بياناً أدان فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذها حزب العمال الكوردستاني والمتمثلة بمنع الموظفين من مزاولة دوامهم في المؤسسات الحكومية والخاصة في سنجار، واصفاً تلك التصرفات بالسلبية.

يأتي هذا في وقت أطلق فيه عناصر من حزب العمال الكوردستاني النار وقنابل المولوتوف على الجيش العراقي، مما أدى إلى اندلاع النيران في همر عسكرية وإصابة جندي بجروح. وسبق أن أفاد مراسلنا بأن الاشتباكات أدت أيضاً إلى إصابة فتاة بجروح.

وقبل ذلك، أصدر "مجلس الإدارة الذاتية والديمقراطية في سنجار" والمدعوم من قبل حزب العمال الكوردستاني قراراً يقضي بإغلاق الدوائر الحكومية وغير الحكومية إلى إشعار آخر. وبعد ذلك شهدت ناحية سنوني تجمعاً رافضاً للهجمات التركية على سنجار.

وقال البيت الأيزيدي في بيان "نرفض رفضاً قاطعاً تلك الإجراءات والتصرفات السلبية غير المقبولة والتي لا تخدم المنطقة التي صدر من جهة سياسية غير شرعية وغير قانونية لا تملك الصلاحية في مواقف كهذه".

وجاء في البيان "نحن في البيت الإيزيدي في سنجار رئيساً وأعضاء والتي تمثل القاعدة الجماهيرية والشعبية للمكون الإيزيدي، كلنا مع القانون ومع نظام الدولة العام وذلك لحفظ الأمن والاستقرار والسلام في بلدنا الجريح العراق العظيم وبالذات في سنجار المنكوبة".

وحمل البيان توقيع رئيس البيت الايزيدي قولو عفدو سليمان، والذي اختتمه بالقول "عاش العراق أرضاً وشعباً.. عاشت القوات الأمنية العراقية البطلة... عاشت القومية الايزيدية المقدسة الحقة".