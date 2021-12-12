السعودية تقر خامس أضخم موازنة في تاريخها

أربيل (كوردستان 24)- أقرت السعودية خامس أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال (254 مليار دولار) على الرغم من تذبذب أسعار النفط واستمرار فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن موازنة 2022، تعادل نحو 68 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.

وتراجعت النفقات المقدرة لعام 2022 بنحو 3.5 في المائة (35 مليار ريال) عن موازنة 2021، البالغة 990 مليار ريال، التي كانت ثالث أضخم موازنة على الإطلاق.

وقدرت السعودية إيرادات بقيمة 903 مليار ريال في 2022، أعلى من الإيرادات المقدرة عام 2021 بنحو 6.4 في المائة، البالغة 849 مليار ريال.

كما قدرت عجزا بنحو 52 مليار ريال، أقل 63 في المائة (89 مليار ريال) عما كان مقدرا في 2021، البالغ 141 مليار ريال، وفقاً لصحيفة (الاقتصادية) السعودية.