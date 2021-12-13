رئيس اقليم كوردستان يوجّه بإعادة رفات ضحايا حادث القنال الإنكليزي الى الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بإتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإعادة رفاة ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين في القنال الإنكليزي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من مواطني اقليم كوردستان.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد في بيان، انه "منذ وقوع الحادث وجه رئيس الحكومة دائرة العلاقات الخارجية، وممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا للقيام بمايلزم للتعرف على هويات وإعادة رفاة الضحايا".

واكد البيان ان "الدائرة والممثلية قامتا خلال هذه الفترة بالقيام بكل مايلزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الإقليم ومكتب رئيس الحكومة، وكذلك التنسيق الكامل مع وزارتي العدل والداخلية والشرطة في فرنسا وفريق التحقيق في الحادث".

ومن المقرر أن تسلم الحكومة الفرنسية خلال الايام المقبلة، أسماء المواطنين الكورد من ضحايا الحادث لممثلية حكومة اقليم كوردستان، وذلك لاستكمال اجراءات إعادة رفاتهم الى الاقليم.

ونفى البيان صحة قائمة اسماء لضحايا الحادث، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ايام ونشرها من قبل عدد من الوسائل الإعلامية، مشيرا الى ان القائمة الحقيقية ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة من قبل السلطات الفرنسية.

وختم البيان بتطمين ذوي الضحايا بأن حكومة إقليم كوردستان ستعيد رفات الضحايا على نفقتها وستقوم بكل مايلزم من اجل ذلك.