سیاسة

رئيس اقليم كوردستان يوجّه بإعادة رفات ضحايا حادث القنال الإنكليزي الى الإقليم

author_image سوار أحمد
کوردستان ضحايا القنال الانكليزي اقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بإتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإعادة رفاة ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين في القنال الإنكليزي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من مواطني اقليم كوردستان.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد في بيان، انه "منذ وقوع الحادث وجه رئيس الحكومة دائرة العلاقات الخارجية، وممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا للقيام بمايلزم للتعرف على هويات وإعادة رفاة الضحايا".

واكد البيان ان "الدائرة والممثلية قامتا خلال هذه الفترة بالقيام بكل مايلزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الإقليم ومكتب رئيس الحكومة، وكذلك التنسيق الكامل مع وزارتي العدل والداخلية والشرطة في فرنسا وفريق التحقيق في الحادث".

ومن المقرر أن تسلم الحكومة الفرنسية خلال الايام المقبلة، أسماء المواطنين الكورد من ضحايا الحادث لممثلية حكومة اقليم كوردستان، وذلك لاستكمال اجراءات إعادة رفاتهم الى الاقليم.

ونفى البيان صحة قائمة اسماء لضحايا الحادث، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ايام ونشرها من قبل عدد من الوسائل الإعلامية، مشيرا الى ان القائمة الحقيقية ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة من قبل السلطات الفرنسية.

وختم البيان بتطمين ذوي الضحايا بأن حكومة إقليم كوردستان ستعيد رفات الضحايا على نفقتها وستقوم بكل مايلزم من اجل ذلك.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف