سیاسة

ماكغورك: واشنطن ملتزمة بالاتفاق الاستراتيجي مع بغداد

author_image سوار أحمد
العراق بريت ماكغورك العراق الاتفاق الاستراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- قال منسق مجلس الامن القومي الامريكي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بريت ماكغورك، ان بلاده ملتزمة بالاتفاق الاستراتيجي مع بغداد.

وافاد المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي يوم الأحد، في بيان ان الاعرجي استقبل ماكغورك والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد، وبحضور السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، حيث بحث الجانبان الأوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة.

وخلال اللقاء أكد ماكغورك التزام واشنطن بمخرجات الاتفاق الاستراتيجي مع العراق، مشيرا الى انه وحسب الاتفاق فإنه لن يتم استخدام اراضي العراق وسمائه ومياهه كمنطلق للاعتداء على دل مجاورة.

وجدد المسؤول الامريكي دعم الولايات المتحدة للعراق في مواجهة الارهاب، فيما اكد ان العدو المشترك هو تنظيم داعش، لافتا الى ان مصلحة بلاده تكمن في "حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي".

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