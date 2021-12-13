الدولار يسجل انخفاضا والذهب يرتفع في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأثنين انخفاضا طفيفا أمام العملة المحلية فيما ارتفع سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148200 دينار
100 يورو = 168000 دينار
100 جنيه إسترليني = 196500 دينار
100 ليرة تركية = 10700 دينار
100 ألف تومان = 5000 دينار
دينار أردني = 2011 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000