سیاسة

وفدان لـ"لديمقراطي الكوردستاني" و"الاتحاد الوطني" في بغداد لبحث تشكيل الحكومة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- يجري وفد للحزب الديمقراطي الكوردستاني وآخر للاتحاد الوطني الكوردستاني زيارتين منفصلتين الى بغداد، لبحث تشكيل الحكومة مع القوى السياسية العراقية.

وقال مراسل كوردستان 24 شفان جباري، ان وفد "الديمقراطي الكوردستاني" برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب، التقى مع رئيس تحالف التقدم محمد الحلبوسي وذلك في اول لقاء أجراه الوفد.

واضاف ان وفد "الاتحاد الوطني" برئاسة قوباد طالباني التقى بالرئيس العراقي برهم صالح وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وذلك لبحث تشكيل الحكومة العراقية.

واكد أنه لم يتم إبرام اي اتفاقات حتى الآن مع الأطراف السياسية العراقية، لافتا الى ان الهدف من المناقشات هو التوصل الى تفاهمات، خصوصا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني طرفان رئيسيان في تشكيل الحكومة.

واشار شفان جباري الى انه من المزمع أن يجري وفد من التيار الصدري وآخر من الأحزاب الشيعية، زيارة الى اربيل والسليمانية خلال الايام القليلة المقبلة، بغرض استكمال الحوارات.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 31 مقعدا في البرلمان العراقي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي، فيما حصد التيار الصدري أكبر نسبة من المقاعد بحصوله على 73 مقعدا.

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