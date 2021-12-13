سیاسة

الإعلام السوري: قوات أمريكية تختطف مدنيين في عملية إنزال جوي قرب دير الزور

author_image سوار أحمد
قافلة عسكرية أمريكية على مشارف مدينة القامشلي شمال سوريا في 14 يناير/كانون الأول 2020. © الصورة لفرانس 24
قافلة عسكرية أمريكية على مشارف مدينة القامشلي شمال سوريا في 14 يناير/كانون الأول 2020. © الصورة لفرانس 24
سوریا امريكا دير الزور وكالة سانا سوريا

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) القوات الأمريكية بـ"اختطاف عدد من المدنيين" من مدينة البصيرة شرقي دير الزور إثر تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة فجر الاثنين. لكن لم يرد لحد الساعة تأكيد للتقرير من مصدر مستقل.

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي واسعة فجر الاثنين قرب دير الزور بشرق البلاد.

وقالت الوكالة إن قوات أمريكية "اختطفت عددا من المدنيين" من مدينة البصيرة شرقي دير الزور. ولم يرد بعد تأكيد للتقرير من مصدر مستقل.

وتعد محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق طريق إمداد استراتيجي لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

كما ينتشر الجيش الأمريكي في قاعدة تقع بمنطقة التنف جنوبي دير الزور في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم "الدولة الإٍسلامية"، الذي لا يزال ينشط في العراق وسوريا لكن بوتيرة أقل.

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