صحة وبیئة

إقليم كوردستان يسجل 7000 وفاة منذ تفشي وباء كورونا

416 شخصاً تماثلوا للشفاء التام من الوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الاثنين تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة ما يرفع إجمالي الإصابات في عموم الإقليم إلى 378645 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن 416 شخصاً تماثلوا للشفاء التام من الوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 367813 شخصاً.

وتوفي 10 أشخاص إثر مضاعفات الوباء في عموم محافظات إقليم كوردستان، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 7000 حالة، بحسب التقرير.

 

 

 

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