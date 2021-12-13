نيجيرفان بارزاني: التزام واشنطن بدعم أربيل وبغداد بعد تغيير مهام قواتها "رسالة مهمة"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين إن استمرار التزام أمريكا بدعم العراق وإقليم كوردستان بعد تغيير مهام التحالف الدولي "رسالة مهمة".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نيجيرفان بارزاني مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض بريت ماكغورك، بحسب بيان رئاسي.

ونقل البيان عن ماكغورك قوله إن "الولايات المتحدة ستستمر في دعمها للعراق وإقليم كوردستان، ويمكن الاعتماد عليها لمواجهة وهزيمة داعش نهائياً".

من جانبه وصف نيجيرفان بارزاني توقيت زيارة ماكغورك للعراق وإقليم كوردستان بـ"المهم"، وشدد على أن "تأكيد استمرار التزام أمريكا بدعم العراق وإقليم كوردستان بالتزامن مع تغيير مهام القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، رسالة مهمة".

هذا وناقش الجانبان قضايا الانتخابات النيابية العراقية ونتائجها والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في العراق والمحادثات بين القوى والأطراف العراقية وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة والأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية للبلد وهجمات واعتداءات داعش.

كما تم التباحث حول التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، علاقات أربيل – بغداد، الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي وفرص تقوية العلاقات بين الجانبين.

واتفق الجانبان على أن داعش لا يزال خطراً حقيقياً، ولمواجهته وهزيمته لا يزال العراق بحاجة إلى استمرار دعم ومساندة التحالف الدولي، كما أكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين القوى والأطراف العراقية ليتمكنوا من تشكيل حكومة جامعة في البلد تستجيب لمطالب المواطنين العراقيين وتحفظ الأمن والاستقرار.

وفي ختام الاجتماع تناول الجانبان الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وعلاقات العراق مع دول المنطقة والعالم، بالإضافة إلى أوضاع المنطقة بصورة عامة وآخر المستجدات في سوريا والقضية الكوردية فيها وإلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.