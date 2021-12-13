"تايم" تتوج عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك بلقب شخصية العام

أربيل (كوردستان 24)- نال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، لقب "شخصية العام" من مجلة تايم، ليتزامن ذلك مع العام الذي أصبحت فيه شركته للسيارات الكهربائية أعلى الشركات قيمة في العالم وأطلقت فيه شركته للصواريخ أول رحلة إلى الفضاء بطاقم مدني.

ونقلت المجلة عن رئيس تحريرها إدوارد فيلسنتال قوله "لإيجاده حلولا لأزمة وجودية ولتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيراً على المجتمع، تمنح مجلة تايم إيلون ماسك لقب شخصية العام لعام 2021".

وربط فيلسنتال بين اختيار ماسك لهذا العام "وتشارلز ليندبيرغ الذي اختاره المحررون شخصية العام في عام 1927 تكريما له على أول رحلة طيران فردية عابرة للمحيط الأطلسي".

وذكرت المجلة أن "شخصية العام" تعني الشخص "الأكثر تأثيراً في الأخبار أو في حياة الناس، سواء للأفضل أو للأسوأ".