علوم وتكنولوجيا

"تايم" تتوج عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك بلقب شخصية العام

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك
الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك
العالم إيلون ماسك تسلا

أربيل (كوردستان 24)- نال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، لقب "شخصية العام" من مجلة تايم، ليتزامن ذلك مع العام الذي أصبحت فيه شركته للسيارات الكهربائية أعلى الشركات قيمة في العالم وأطلقت فيه شركته للصواريخ أول رحلة إلى الفضاء بطاقم مدني.

ونقلت المجلة عن رئيس تحريرها إدوارد فيلسنتال قوله "لإيجاده حلولا لأزمة وجودية ولتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيراً على المجتمع، تمنح مجلة تايم إيلون ماسك لقب شخصية العام لعام 2021".

وربط فيلسنتال بين اختيار ماسك لهذا العام "وتشارلز ليندبيرغ الذي اختاره المحررون شخصية العام في عام 1927 تكريما له على أول رحلة طيران فردية عابرة للمحيط الأطلسي".

وذكرت المجلة أن "شخصية العام" تعني الشخص "الأكثر تأثيراً في الأخبار أو في حياة الناس، سواء للأفضل أو للأسوأ".

موضوعات ذات صلة
العراق

البيت الأبيض يعلن رسمياً: المهمة القتالية للجيش الأمريكي انتهت في العراق
  2 ساعات
العراق

داعش يصعّد وينهي "رحلة صيد" باختطاف ضابط و3 مواطنين قرب خانقين
  2 ساعات
کوردستان

كوردستان تشارك بوفد مشترك مع بغداد في المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف