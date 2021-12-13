سیاسة

كوردستان تشارك بوفد مشترك مع بغداد في المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد

بدأت أعمال المؤتمر بمشاركة نحو 155 دولة، فضلاً عن مشاركة ممثلي المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد
author_image Kurdistan24 اربیل
وفد حكومة إقليم كوردستان في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد
وفد حكومة إقليم كوردستان في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد
کوردستان المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شاركت حكومة إقليم كوردستان بوفد مشترك مع الحكومة الاتحادية في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي انطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتألف وفد الإقليم من ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى ورئيس هيئة النزاهة في الإقليم أحمد محمد أنور.

وبدأت أعمال المؤتمر بمشاركة نحو 155 دولة، فضلاً عن مشاركة ممثلي المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، بحسب بيان لممثلية حكومة الإقليم.

وألقى رؤساء الوزراء ووزراء عدد من الدول المشاركة في المؤتمر كلمات أكدوا فيها أن مكافحة الفساد عملية تضامنية وعلى الجميع التكاتف والعمل المشترك لاستئصال هذه الغدة السرطانية العالمية العابرة للحدود لضمان التنمية المستدامة.

موضوعات ذات صلة
العراق

البيت الأبيض يعلن رسمياً: المهمة القتالية للجيش الأمريكي انتهت في العراق
  2 ساعات
العراق

داعش يصعّد وينهي "رحلة صيد" باختطاف ضابط و3 مواطنين قرب خانقين
  2 ساعات
العالم

"تايم" تتوج عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك بلقب شخصية العام
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف