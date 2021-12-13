كوردستان تشارك بوفد مشترك مع بغداد في المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد

أربيل (كوردستان 24)- شاركت حكومة إقليم كوردستان بوفد مشترك مع الحكومة الاتحادية في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي انطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتألف وفد الإقليم من ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى ورئيس هيئة النزاهة في الإقليم أحمد محمد أنور.

وبدأت أعمال المؤتمر بمشاركة نحو 155 دولة، فضلاً عن مشاركة ممثلي المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، بحسب بيان لممثلية حكومة الإقليم.

وألقى رؤساء الوزراء ووزراء عدد من الدول المشاركة في المؤتمر كلمات أكدوا فيها أن مكافحة الفساد عملية تضامنية وعلى الجميع التكاتف والعمل المشترك لاستئصال هذه الغدة السرطانية العالمية العابرة للحدود لضمان التنمية المستدامة.