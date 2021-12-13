داعش يصعّد وينهي "رحلة صيد" باختطاف ضابط و3 مواطنين قرب خانقين

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين أن مسلحي داعش اختطفوا أربعة أشخاص بينهم ضابط كانوا في رحلة صيد عند بحيرة حمرين في محيط قضاء خانقين.

وقالت المصادر الأمنية لكوردستان 24، إن عملية الاختطاف تمت تحديداً بين منطقة نارين وتل العويسات المطل على بحيرة حمرين في بلدة السعدية المتنازع عليها.

وأضافت أن من بين المختطفين ضابطاً برتبة مقدم اسمه ياسر علي شنيار، وهو ضابط في جوازات الأعظمية ببغداد، فضلاً عن موظف في مصرف ببغداد يدعى مسعود عبد الوهاب ماهر المتولي، وثالث اسمه رياض عبود الدليمي وهو مسلح في الحشد الشعبي.

ومن بين المختطفين الأربعة أحد سكنة منطقة حمرين واسمه إبراهيم عبد الجبار إبراهيم الجبوري، وفقاً للمصادر التي أشارت أيضاً إلى أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً.

إلى ذلك، قالت القوات الأمنية إنها شرعت بـ"عملية بحث وتفتيش" عن المواطنين الذين تعرضوا للخطف على يد عناصر داعش في بحيرة حمرين.

وبحسب خلية الإعلام الأمني، وهو منفذ إخباري تابع للقوات المسلحة العراقية، فإن عملية خطف المواطنين الأربعة جرت أثناء "رحلة صيد".