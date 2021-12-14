أوغلو: تركيا وأرمينيا تمضيان في تطبيع العلاقات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال أوغلو يوم الاثنين ، خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية في البرلمان التركي "سنعين مع أرمينيا في الوقت الأقرب مبعوثين خاصين لاتخاذ خطوات من أجل تطبيع العلاقات".

واشار وزير الخارجية التركي الى اعتزام تركيا تسيير رحلات الطيران العارض إلى العاصمة الأرمينية يريفان.

وأوضح اوغلو أن انقرة ستنسق هذه الخطوات مع أذربيجان، التي تخوض نزاعا مستمرا مع أرمينيا منذ أواخر الحقبة السوفييتية بسبب إقليم قره باغ وتمثل حليفا قريبا لتركيا.

ورغم ان تركيا وأرمينيا أبرمتا عام 2009 اتفاق سلام تاريخيا حول إحياء الاتصالات الثنائية وفتح الحدود، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ واستمر توتر العلاقات في ظل الاتهامات المستمرة إلى الطرف التركي بالمسؤولية عن إبادة جماعية للأرمن في زمن الحرب العالمية الأولى.