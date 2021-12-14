بالفيديو | "ماجد الخارق" يبهر الجماهير بسحب حافلة ذات طابقين في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أبهر رياضي كوردي، الجماهير بفضل قدرته على سحب حافلة ذات طابقين تزن أكثر من 40 طناً بجسمه لمسافة 51 متراً.

وبثت كوردستان 24 على الهواء يظهر لحظات قيام الرياضي الكوردي ماجد يحيى بالعرض المبهر أمام المواطنين في سوق القلعة وسط أربيل.

وقال يحيى للصحفيين إنه يمارس الرياضة منذ نحو ثلاثة عقود، وأعرب في الوقت عن فخره، باعتباره مواطناً كوردياً للقيام بمثل هذه الأعمال.

هذا ووصف المواطنون ماجد يحيى بالرجل الخارق الذي يرغب بالدخول إلى موسوعة غينيس.