تقرير يتحدث عن أنباء سارة للقاح وحبوب فايزر

أربيل (كوردستان 24)- توالت أنباء فايزر المشجعة بعد أن أكدت مجموعة الأدوية العملاقة الثلاثاء أن الحبوب المضادة لفيروس كورونا التي طورتها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90% عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

واعتبرت دراسة منفصلة اجريت في جنوب افريقيا أن لقاح مختبر فايزر الأمريكي أقل فعالية بشكل عام ضد أوميكرون لكنه يؤمن حماية بنسبة 70% من الحالات الخطيرة.

بيانات مهمة وصفت بـ"المشجعة" في وقت تنتشر فيه هذه المتحورة الشديدة العدوى المصنفة بأنها مقلقة من قبل منظمة الصحة العالمية في مختلف أنحاء العالم.

ونظراً للعدد الكبير من طفرات أوميكرون، كان العلماء متخوفين في الوقت الذي تم فيه اكتشاف هذه المتحورة، من سيناريو كارثي تصير وفقه اللقاحات غير فعالة.

تقوم الشركة الأمريكية بتسويق أحد لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، وطورت بالتوازي علاجا مضادا للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة.

سيظل العلاج الذي سيباع تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid فعالاً ضد اوميكرون وفقاً لتجارب مخبرية، كما أعلنت فايزر الثلاثاء.

وتستند هذه النتائج المتعلقة بالفعالية إلى جميع المشاركين في التجارب السريرية، أي أكثر من 2200 شخص، وتؤكد ما تم الإعلان عنه مطلع تشرين الثاني نوفمبر استنادا إلى نتائج أولية.

وبحسب تقرير لوكالة فرانس فرنس لم تسجل وفيات بين أولئك الذين تلقوا العلاج مقارنة بـ 12 حالة وفاة في المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي. كان المشاركون في التجارب غير محصنين وكانوا معرضين لخطر الإصابة بحالة شديدة من كوفيد-19.

هذا ويتعين تناول الأقراص لمدة خمسة أيام كل 12 ساعة. وكانت الآثار الجانبية بشكل عام "معتدلة" بحسب شركة فايزر.