"أدلة مستجدة".. الصحة العالمية تعلن تراجعاً طفيفاً في فعالية لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الأدلة المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية اللقاحات ضد مرض كورونا الحاد والوفاة به وانخفاض في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كوفيد-19 لجميع سكانها البالغين حتى ونحن تعوزنا الأدلة على فعالية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة".

وأضاف "تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)".

وتابع "من الواضح أننا ونحن نمضي قدما أن الجرعات التنشيطية يمكنها أن تلعب دوا مهما خاصة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد".