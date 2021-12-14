أربيل تواصل "ثورة الإعمار" وتدرج 122 مشروعاً في خطة 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل اليوم الثلاثاء عن رصد ميزانية مالية لتنفيذ 122 مشروعاً ابتداءً من العام المقبل، بحسب بيان رسمي.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة أربيل أن القيمة الإجمالية للمشاريع تبلغ 60 مليار دينار ضمن خطة التنمية لسنة 2022.

وجاءت الموافقة على إدراج تلك المشاريع في خطة العام المقبل، أثناء اجتماع ترأسه محافظ أربيل أوميد خوشناو بحضور رئيس مجلس المحافظة ونائبي المحافظ ورئيس بلدية أربيل.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لتنفيذ مشاريع تنمية محافظة أربيل لعام 2022.

وجاء في البيان "استناداً إلى أوامر وتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني فإن المشاريع ستوزع بعدالة في المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها".