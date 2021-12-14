كوردستان توزع 11 ألف قطعة أرض على أسر ضحايا الأنفال

أربيل (كوردستان 24)- أعلن إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء المضي قدماً في خطة توزيع قطع الأراضي على أسر ضحايا الإبادة الجماعية (حملات الأنفال) التي ارتكبها النظام العراقي السابق ضد آلاف من المواطنين الكورد العزّل في ثمانينيات القرن الماضي.

وجاء قرار توزيع 11 ألف قطعة أرض على أسر ضحايا الأنفال خلال اجتماع عقده وزير البلديات والسياحة ساسان عوني مع وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله الحاج محمود.

وذكرت وزارة البلديات والسياحة في بيان أن الاجتماع تركز على إيجاد آليات مناسبة لتسهيل عملية توزيع قطع الأراضي على أسر ضحايا الأنفال بمن فيهم السجناء السياسيون.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين الكوردستانيين بحثا كذلك كيفية تنفيذ قرار توزيع الأراضي على عائلات ضحايا الأنفال خلال فترة قصيرة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مناسبات كثيرة إن الاهتمام بعوائل ضحايا الأنفال يقع على رأس أولويات برنامج عمله الحكومي.