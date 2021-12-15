السعودية تسمح لفئة عمرية جديدة بأداء العمرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين وزيارة الروضة الشريفة هي لمن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق.

وقالت الوزارة يوم الثلاثاء في بيان، ان القرار يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، مع اشتراط ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا".

واكدت الوزارة بخصوص مواطني مجلس التعاون، أنه يجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

وبشأن القادمين إلى المملكة من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، أوضحت الوزارة أنه يجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة.

واغلقت السعودية المسجد الحرام في شهر آذار عام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز الماضي، قبل أن تسمح، في أيلول الماضي، لعموم المسلمين بالصلاة فيه، لكن بطاقة استيعابية محدودة وبالالتزام بالتباعد أثناء أداء الصلوات.