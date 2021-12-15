بدءا من الخميس.. موجة أمطار تضرب اقليم كوردستان لعدة ايام

أربيل (كوردستان 24)- وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية فإن موجة من الأمطار ستضرب اقليم كوردستان بدءا من يوم غد الخميس وتستمر عدة ايام.

وقال مدير الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كردستان فاضل ابراهيم، لكوردستان24 انه "اعتبارا من صباح يوم الخميس، سيتاثر اقليم كوردستان بضغط منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط، حيث ستبدأ الأمطار بالهطول بعد ظهر الخميس في محيط محافظة دهوك لتصل الأمطار مساء الى المحافظات الأخرى.

واضاف فاضل ابراهيم ان آثار الموجة المطرية ستشتد يوم الجمعة، لافتا الى انه من المتوقع أن تمطر أكثر من 50 ملم في المناطق الجبلية، واكثر من 30 ملم في مراكز المدن وخصوصا في اربيل.

واشار ابراهيم الى انه من المتوقع هطول الثلوج في المناطق الجبلية، لافتا الى ان الموجة ستقلل من آثارها يوم الأحد، لكنها ستكون نشطة يومي الاثنين والثلاثاء.