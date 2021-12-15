سعر الدولار يستمر بالانخفاض فيما يتصاعد الذهب في بورصة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا جديدا أمام العملة المحلية اليوم الأربعاء، فيما تصاعد سعر الذهب في اسواق اقليم كوردستان.



أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 167000 دينار

100 جنيه إسترليني = 195500 دينار

100 ليرة تركية = 10500 دينار

100 ألف تومان = 5000 دينار

دينار أردني = 2011 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000