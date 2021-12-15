سعر الدولار يستمر بالانخفاض فيما يتصاعد الذهب في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا جديدا أمام العملة المحلية اليوم الأربعاء، فيما تصاعد سعر الذهب في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 167000 دينار
100 جنيه إسترليني = 195500 دينار
100 ليرة تركية = 10500 دينار
100 ألف تومان = 5000 دينار
دينار أردني = 2011 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000