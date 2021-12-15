تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء تراجعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مستشفياتها ومراكزها الصحية سجلت 195 إصابة جديدة بالوباء في عموم المحافظات والإدارات المستقلة.

وتعافى في الفترة ذاتها 351 شخصاً، بينما توفي 9 أشخاص إثر مضاعفات الوباء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان لغاية الآن إلى 379055 إصابة بما في ذلك 7021 حالة وفاة، إلى جانب تعافي 368477 شخصاً.