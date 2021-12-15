الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي للوزيرة العراقية إيفان فائق

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم الأربعاء عن آخر تطورات الوضع الصحي للوزيرة إيفان فائق بعدما تداولت أنباء تفيد بإصابتها بجلطة دماغية.

وقالت وزارة الهجرة في بيان إن الوزيرة إيفان فائق لم تصب بجلطة دماغية بل "وعكة صحية بسبب الجهد البدني الذي أصابها نتيجة العمل المستمر والزيارات الميدانية".

هذا وقال المتحدث باسم الوزارة سيف صباح في حديث لكوردستان 24، إن الوضع الصحي للوزيرة مستقر، وقد غادرت المستشفى، وهو ما أكدته الوزارة في بيان لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرة المسيحية أجرت في الفترة الأخيرة سلسلة زيارات ميدانية في عدد من المحافظات مما جعلها تصاب بالإرهاق.