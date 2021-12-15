الكاظمي: تقصير الدولة أحد أسباب لجوء بعض الشباب إلى التطرف

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إن الإهمال الحكومي أحد أسباب لجوء بعض الشباب إلى العنف.

وفي كلمة له خلال مؤتمر "التطرف العنيف" الذي عقد في العاصمة العراقية، قال الكاظمي " يتعين علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، وعلينا كشف الأسباب. ومنها، التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان".

وأضاف أن "التطرّف والعنف أصبح ظاهرة عالمية... وفي العراق نشهد ظاهرة خاصة، فالعنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات".

وتابع "لدينا الكثير من الجروح والتداعيات في مجتمعنا، وعلينا التعاون جميعاً لمعالجتها. والأهم، هو البحث عن أسباب التطرف الشديد، والبحث في ظروف نشأته في العراق".

وأشار الكاظمي إلى أن "هناك تقصيراً في تشييد البنى التحتية والخدمات، وما زلنا نعاني من تداعيات الفساد".

وقال إن "الحوار هو الحل، وعلينا أن نستنبط الدروس مما حصل ومن أسبابه. إن العراقيين يتطلعون لبناء دولة المؤسسات وترسيخ أسس الديمقراطية".

ومضى يقول "يجب أن ننتصر على ثقافة العنف، وأن تنتصر ثقافة الحوار، وأن نتطلع لمستقبل أفضل".