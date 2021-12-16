الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى نهائي كأس العرب

أربيل (كوردستان 24)- تأهل منتخب الجزائر بطل أفريقيا إلى نهائي كأس العرب لكرة القدم بفوزه على قطر صاحبة الأرض وبطلة آسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في نصف نهائي مجنون الأربعاء على أرضية استاد الثمامة في الدوحة.

ويلتحق محاربو الصحراء بنسور قرطاج بعد تغلب تونس على مصر 1-صفر، في نهائي مغاربي بامتياز.

وسجل هدفي الجزائر المدافع جمال بن العمري (59) ويوسف بلايلي (90+17)، فيما أحرز محمد مونتاري (90+7) هدف قطر الوحيد. وبالتالي عبرت الجزائر إلى أول نهائي لها في ثالث مشاركاتها بالبطولة، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضا حينما ودعت باكرا من الدور الأول.

وتشارك الجزائر بتشكيلة شبه رديفة يغيب عنها معظم المحترفين في أوروبا أبرزهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما تخوض قطر المنافسات بكامل طاقتها، بعد أشهر من المنافسات في قارات مختلفة، في أمريكا الجنوبية وكونكاكاف وأوروبا استعدادا للمونديال الذي تستضيفه نهاية العام المقبل.

بعد المباراة قال مدرب الجزائر بوقرة "لست سعيدا من أداء الحكم، تسع دقائق وقت بدل عن الضائع؟ هذا كثير.. أدركت أن آخر عشرين دقيقة ستكون صعبة بعدما تعرضنا للإرهاق. لقد خضنا ست مباريات في 17 يوما، ويعود الفضل للاعبين أصحاب القلوب القوية". وقال بن العمري "حسمت المباراة بجزئيات صغيرة، كانت صعبة على الطرفين.. مباراة تونس في النهائي ستكون ديربي شمال أفريقيا ونعرف ماذا ينتظرنا".

من جهته، قال مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيس إن "أصعب شيء كان إدراك التعادل. كنا نأمل خوض شوطين إضافيين، لكن ارتكبنا خطأ دفاعيا كلفنا ركلة جزاء. يجب أن نتعلم مما حدث معنا". أما الظهير الأيسر القطري عبد الكريم حسن، فقال وهو يدمع "عاجز عن الكلام، لقد قدمنا مجهودا كبيرا وأهدرنا الفرص. لقطة ركلة الجزاء كانت واضحة".