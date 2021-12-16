سیاسة

"شمس وألوان".. واحتفالات هادئة في كوردستان بمناسبة يوم العلم

author_image سوار أحمد
کوردستان علم كوردستان يوم العلم

أربيل (كوردستان 24)- أقيمت اليوم الخميس، احتفالات يوم علم كوردستان في مدارس الاقليم، وذلك عبر أنشطة وفعاليات مختلفة.

ورُفع العلم في جميع مدن الإقليم لاسيما في المدارس والكليات والمؤسسات الاهلية والحكومية وجميع المقار الحزبية والمدنية.

ويحتفل الكورد بيوم العلم نسبة إلى اليوم الذي رفع فيه فوق مبنى البلدية في مهاباد تزامنا مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان قبل نحو سبعة عقود.

وعلم كوردستان مكون من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية الذي يقدمه الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن كاهله، والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، والأبيض يرمز إلى السلم والامان والتعايش والتسامح.

ويتوسط العلم شمس صفراء اللون ترمز إلى الديانات القديمة للكورد، وله 21 شعاعا.
واصدر برلمان اقليم كوردستان قرارا في عام 2009 باعتبار يوم 17 من شهر كانون الاول، يوما للاحتفال بعلم كوردستان.
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