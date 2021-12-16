"شمس وألوان".. واحتفالات هادئة في كوردستان بمناسبة يوم العلم

أربيل (كوردستان 24)- أقيمت اليوم الخميس، احتفالات يوم علم كوردستان في مدارس الاقليم، وذلك عبر أنشطة وفعاليات مختلفة.

ورُفع العلم في جميع مدن الإقليم لاسيما في المدارس والكليات والمؤسسات الاهلية والحكومية وجميع المقار الحزبية والمدنية.

ويحتفل الكورد بيوم العلم نسبة إلى اليوم الذي رفع فيه فوق مبنى البلدية في مهاباد تزامنا مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان قبل نحو سبعة عقود.

وعلم كوردستان مكون من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية الذي يقدمه الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن كاهله، والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، والأبيض يرمز إلى السلم والامان والتعايش والتسامح.