بورصة أربيل.. سعر الدولار يسجل انخفاضا طفيفا في تداولات اليوم

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا جديدا أمام العملة المحلية اليوم الخميس، فيما حافظ سعر الذهب على ثباته في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان



100 دولار = 147900 دينار

100 يورو = 169000 دينار

100 جنيه إسترليني = 195000 دينار

100 ليرة تركية = 9900 دينار

100 ألف تومان = 5000 دينار

دينار أردني = 2011 دينار عراقي



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000