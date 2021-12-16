اقتصاد

بورصة أربيل.. سعر الدولار يسجل انخفاضا طفيفا في تداولات اليوم

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستا

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا جديدا أمام العملة المحلية اليوم الخميس، فيما حافظ سعر الذهب على ثباته في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان


100 دولار = 147900 دينار
100 يورو = 169000 دينار
100 جنيه إسترليني = 195000 دينار
100 ليرة تركية = 9900 دينار
100 ألف تومان = 5000 دينار
دينار أردني = 2011 دينار عراقي


أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000

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