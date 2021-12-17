سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يعزي ذوي الضحايا ويوجه بمساعدة المتضررين من الفيضانات بشكل عاجل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني ضحايا السيول اربيل

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة، ذوي ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت محافظة اربيل نتيجة الأمطار الغزيرة، فيما وجه الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بمساعدة المتضررين.

وقال مسرور بارزاني في بيان "بأسف بالغ توفي عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة وضربت عددا من القرى والمناطق في مدينة اربيل وتسببت بخسائر مادية كبيرة".

وتابع "تعازي الحارة لذوي الضحايا ونشاطرهم أحزانهم، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".

واكد مسرور بارزاني أنه وجه الجهات المعنية بإتخاذ اجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.
تسببت الأمطار الغزيرة الهاطلة منذ يوم الخميس والمستمرة حتى اليوم الجمعة، في تشكل سيول واجتياح فيضانات لعدة مناطق سكنية في مدينة أربيل، مما تسبب في وقوع ضحايا وخسائر مادية.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو في وقت سابق من اليوم ان الفيضانات تسببت بوفاة 8 اشخاص بينهم طفل.

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