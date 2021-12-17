الرئيس بارزاني يوجه رسالة بمناسبة يوم علم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة يوم علم كوردستان، أكد فيها أن كافة مواطني كوردستان يجتمعون تحت ظل علم كوردستان رغم خلافاتهم واختلافاتهم.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته "بمناسبة يوم علم كوردستان، أوجه أحر التهاني لعوائل الشهداء والبيشمركة الأبطال وكافة مواطني كوردستان الأعزاء".

واضاف ان "علم كوردستان رمز للمطالبة بالحرية والتضحيات التي بذلت ولشعب كوردستان المسالم والذي ضحى بالكثير لينعم بالأمن والسلام".

وتابع ان "علم كوردستان قيمة مشتركة ورمز لوحدة شعبنا، إنه ملك لمواطني كوردستان فردا فردا، ونحن كلنا رغم اختلافاتنا وتمايز وجهات نظرنا، نجتمع تحت ظله برؤوس مرفوعة وبفخر كون هذا العالم يمثل هويتنا".

وقال الرئيس بارزاني "في يوم علم كوردستان أؤكد على أهمية ترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين كافة مكونات كوردستان".

واختتم الرئيس بارزاني رسالته قائلا: "أوجه الف تحية لارواح الشهداء الطاهرة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل علم كوردستان المقدس".